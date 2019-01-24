ЦНИИточмаш показал стрельбу нового пистолета "Удав"

В сообщении компании "Ростех" указывается, что пистолет прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Как сообщает телеканал "Звезда", новый пистолет под патрон 9х21 мм способен работать при температурах от –50 до +70 градусов и подходит как для правшей, так и для левшей. Отмечается также, что оружие позволяет осуществлять визуальный и тактильный контроль наличия патрона в патроннике.

При проектировании пистолета была предусмотрена возможность исполнения оружия в двух версиях — общевойсковой и специальной. Для "Удава" созданы два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости, которые позволяют решать задачи по поражению целей в бронежилетах вплоть до 2-го класса защиты.