ЦНИИточмаш показал стрельбу нового пистолета "Удав"

Читайте также

ЦНИИточмаш показал стрельбу нового пистолета "Удав"

778

Кадр видео Телеканал Звезда

В сообщении компании "Ростех" указывается, что пистолет прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Как сообщает телеканал "Звезда", новый пистолет под патрон 9х21 мм способен работать при температурах от –50 до +70 градусов и подходит как для правшей, так и для левшей. Отмечается также, что оружие позволяет осуществлять визуальный и тактильный контроль наличия патрона в патроннике.

При проектировании пистолета была предусмотрена возможность исполнения оружия в двух версиях — общевойсковой и специальной. Для "Удава" созданы два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости, которые позволяют решать задачи по поражению целей в бронежилетах вплоть до 2-го класса защиты.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×