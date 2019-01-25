Российские дроны-разведчики поступили на вооружение армии Белоруссии

Также белорусским вооружённым силам был передан модернизированный наземный мобильный пункт управления беспилотниками на базе "Урал‑43203".

На вооружение Центра подготовки и применения беспилотных авиакомплексов белорусской армии поступил российский беспилотник-разведчик "Суперкам С100".

— Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки днём и ночью в различных метеоусловиях. Комплекс обеспечивает получение, передачу и запись информации в реальном времени, определение координат объектов наблюдения, — сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Как отметили в военном ведомстве республики, благодаря малым габаритам и цельной конструкции дрона, его легко транспортировать и производить быстрый запуск. А использование композиционных материалов с применением карбона позволило значительно увеличить срок службы беспилотника.

Отметим, масса "Суперкам С100" всего лишь 2,5 килограмма. Он может подниматься на высоту до 3600 метров и находиться в воздухе до двух часов, двигаясь со скоростью от 60 до 125 километров в час. Российские инженеры предусмотрели использование беспилотника и во время неблагоприятных погодных условий — в дождь или умеренный снегопад при скорости ветра до 15 метров в час.