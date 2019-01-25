Доставит много проблем. В США оценили новый российский ударный дрон "Охотник"

Первый российский реактивный ударный БПЛА вызвал всплеск интереса и заставил американских экспертов подробнее изучать российскую технику.

Американское издание Business Insider опубликовало собственный анализ характеристик и облика российского ударного БПЛА, созданного в рамках проекта "Охотник-Б". Эксперты издания отметили, что постановка такого беспилотника на вооружение значительно "усложнит жизнь" американским военным, поскольку машина практически полностью унифицирована с самыми перспективными российскими истребителями.

Эксперты отметили также, что выбор в пользу аэродинамической схемы "летающее крыло" был сделан не случайно — отсутствие вертикального оперения и килей как таковых может свидетельствовать о выборе в пользу дозвуковых скоростей и большой дальности полёта. Также американские военные эксперты уточнили, что беспилотник может использоваться как автономно, так и в составе "ударного крыла", где БПЛА будет играть роль ведомого борта. Команды на уничтожение целей будет отдавать лётчик истребителя Су-57, а использование пилотируемой и беспилотной авиации значительно расширит возможности российских ВКС.