США признали ВКС России "крайне опасной силой"

Американские эксперты уверены, что из нескольких вооружённых конфликтов российские военные сделали все необходимые выводы.

Американский военный эксперт Майкл Пек опубликовал анализ боевой эффективности российских ВКС, в котором заявил, что дальняя, истребительная, штурмовая и фронтовая авиация в составе Воздушно-космических сил России сейчас опаснее, чем когда-либо. Пек отметил, что операция ВКС РФ в Сирии дала возможность проверить правильность решений по модернизации оружия и техники.

Пек отмечает, что испытания российского оружия в Сирии позволили Воздушно-космическим силам проверить в действии сразу несколько типов средств поражения, в числе которых оказались не только корректируемые бомбы, но и крылатые ракеты воздушного базирования, способные поражать цели с отклонением до пяти метров.