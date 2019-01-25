Армия США получит мобильные ядерные реакторы

Читайте также

Армия США получит мобильные ядерные реакторы

1354

Фото © US Army

Компактные устройства будут помещаться на прицеп грузового автомобиля и доставляться к месту в отсеке транспортных самолётов.

Американское издание The Drive сообщает, что в рамках повышения автономности военных объектов за рубежом и в зоне боевых операций армия США заказала разработку мобильных ядерных реакторов. Проект получил рабочее название Dithulium и направлен на создание транспортабельного устройства, которое можно перевозить до места эксплуатации на обычных грузовиках.

<p>Фото © US Army</p>

Работать над проектом будут Национальная лаборатория Лос-Аламоса (LANL) и Министерство энергетики США. Исполнитель программы в данный момент обсуждается военными и Минэнерго. Сообщается, что главными требованиями к мобильному реактору стали высокая автономность и большой срок работы (до 10 лет), а также габариты, которые позволят перевозить реактор в грузовом отсеке самолётов С-17. Сообщается, что ввести устройство в эксплуатацию планируют до 2023–2025 года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×