США потратят на содержание ядерного оружия полтриллиона долларов

Военные считают, что такие расходы вполне оправданны, но у Счётной палаты США и конгресса другое мнение.

Управление Конгресса США по бюджету опубликовало документ, в котором сообщается, что один год исполнения программы по хранению и модернизации ядерного оружия будет обходиться американским налогоплательщикам в $50 млрд. Путём простых вычислений американские СМИ выяснили, что за 10 лет США потратят на содержание ядерного оружия $500 млрд, что является рекордным показателем даже в рамках увеличенного оборонного бюджета.

Отмечается, что сами военные считают такие расходы оправданными, однако в Комитете палаты представителей по вооружённым силам уверены: бюджет раздут и расходы необходимо сокращать. Официального одобрения новый бюджет на модернизацию ядерного оружия и программы по его хранению ещё на получил: конгрессмены требуют от военных отчитаться, на какие конкретно задачи требуется полтриллиона долларов из государственной казны.