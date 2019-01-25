Французы показали "танк-убийцу" российского Т-14 "Армата"

Изменений в бронезащите у новой машины практически нет, однако для борьбы с перспективной бронетехникой танк получил новое орудие.

В рамках проведения выставки International Armoured Vehicles 2019 в Лондоне французский концерн Nexter показал танк Leclerc c орудием калибра 140 мм. Как сообщает Jane's, Минобороны Франции не планирует оснащать этим орудием все свои танки, а Leclerc служит лишь испытательным стендом для новой танковой пушки. Устанавливать новое орудие серийно французы планируют на перспективную бронетехнику семейства MGCS.

Как отмечают зарубежные эксперты, новая 140-миллиметровая пушка повышенного могущества уже прошла "критический" цикл в 200 выстрелов и показала высокую надёжность. Отмечается, что новое орудие позволит увеличить огневую мощь техники НАТО примерно на 70 процентов по сравнению со стандартными 120-миллиметровыми орудиями.