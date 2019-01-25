НАТО грозит войной в ответ на прекращение действия ДРСМД

О том, что альянс рассматривает такие возможности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может выработать меры военного характера в ответ на прекращение действия ДРСМД, сообщает РИА "Новости". Столтенберг отметил, что не станет спекулировать на тему, каким будет результат этого процесса, потому что сейчас НАТО нацеливается на возврат России в соблюдение договора.

Столтенберг добавил, что НАТО займётся военными аспектами, но также продолжит работать над эффективным контролем за вооружениями. Подробно прочитать о том, какие последствия ждут Россию, США и НАТО в случае отказа от ДРСМД и почему США планируют выйти из договора, можно в нашем материале "Конфликт средней дальности. Почему США хотят выйти из ДРСМД, но обвиняют Россию?"