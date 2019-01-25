США назвали российский Ту-22М3М "смертельно опасным"

Американские аналитики считают, что большая часть возможностей ракетоносца остаётся нераскрытой.

Старший аналитик Национального института государственной политики США Марк Шнайдер заявил, что модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3М впечатляет возможностями, а экипаж может использовать функционал самолёта для работы как по наземным, так и морским объектам. Шнайдер отметил, что в состав боевого оснащения Ту-22М3М могут войти как обычные ракеты, так и средства поражения с ядерной боевой частью, что вместе с эффективными средствами радиоэлектронного подавления делает самолёт "смертельно опасным" для противника.

Шнайдер считает, что модернизация самолёта позволит российским ВКС использовать авиационную технику этого типа в течение следующих 20 лет. Американским военным Шнайдер посоветовал сосредоточиться на создании средств противодействия, уточнив, что средства поражения Ту-22М3М и бортовое радиоэлектронное оборудование постоянно дорабатываются.

Ранее Лайф писал, что американские военные эксперты признали "смертельную опасность" российских ВКС после операции в Сирии.