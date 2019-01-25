Эрдоган: Турции не нужно чьё-либо разрешение на проведение операции в Сирии

По словам турецкого лидера, на севере САР вскоре может появиться зона безопасности.

Буферная зона может быть создана на севере Сирии в ближайшие месяцы, и для обеспечения этого, в том числе посредством ввода турецких войск в регион, Анкаре не требуется какое-либо разрешение. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган во время своего выступления в городе Эрзурум.

— Мы ожидаем, что зона безопасности будет образована в течение нескольких месяцев. Мы так или иначе создадим зону безопасности. От наших союзников мы ожидаем логистической поддержки в этом вопросе, — сообщил турецкий лидер.

Как уточнил Эрдоган, у Турции уже есть право на ведение военных операций на территории Сирии благодаря подписанному соглашению между этими двумя странами в 1998 году в турецком городе Адана.

Напомним, 12 декабря Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии в ближайшие дни. Однако она так и не началась, тем не менее турецкое руководство продолжает заявлять о намерении бороться с террористами на севере Сирии. Какие именно цели преследует Турция и как это может сказаться на обстановке в Сирии, читайте в материале Лайфа.