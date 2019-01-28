США разместят ещё один радар ПРО в Японии

Новая система будет размещена в дополнение к наземному комплексу Aegis Ashore, который планируют развернуть в 2020 году.

Японская газета Yorimuri сообщает, что к 2025 году США могут ввести в строй ещё один радиолокационный комплекс в составе системы противоракетной обороны. Как отмечает японская газета, аналогичный комплекс в 2023 году будет построен на Гавайях. Отмечается, что строительство будет проводиться в рамках расширения радиолокационного поля в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а одной из угроз для территории США по-прежнему указывается КНДР.

Отмечается, что новый радар в Японии будет развёрнут в дополнение к двум комплексам ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, а сама идея расширения комплекса ПРО на территории Японии вызвала критику местных властей в адрес США.