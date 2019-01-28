Посол Венесуэлы опроверг создание российской военной базы на территории страны

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса отметил, что такие заявления — спекуляция со стороны "какого-то СМИ".

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что планов по строительству российской военной базы у Каракаса никогда не было, а все полёты российской авиации осуществлялись в рамках военно-технического сотрудничества, сообщают "Известия". Посол Венесуэлы отметил также, что строительство такого объекта на территории страны запрещено Конституцией Венесуэлы.

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса отметил также, что подобные заявления — "некоторая спекуляция со стороны какого-то СМИ". Ранее Лайф сообщал, что американское издание The Drive нашло признаки строительства базы для ВКС России на острове Ла Орчила в Карибском море. Американские эксперты отмечали, что на острове на постоянной основе могут быть размещены ракетоносцы Ту-160, которые ранее совершали лишь кратковременные визиты.