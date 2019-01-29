Франция приступила к созданию аналога российского комплекса "Авангард"

Первые полигонные испытания гиперзвукового планера должны состояться до 2021 года.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что компания Ariane Group разработает и проведёт первые испытания гиперзвукового планера в интересах Вооружённых сил Франции до 2021 года, сообщает Defense Aerospace. Парли отметила, что французский гиперзвуковой планер VMAX сможет выполнять полёты на скорости более пяти чисел Маха.

Возможность прорыва систем противоракетной обороны планеру обеспечит способность планировать и совершать различные манёвры. Тип боевой части и другие характеристики изделия пока не раскрываются.