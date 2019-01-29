Американские эксперты раскритиковали выход США из ДРСМД

Специалисты считают, что ничего хорошего такая инициатива в ближайшем будущем не принесёт.

Американский военный эксперт Дэвид Акс заявил, что китайская "ракетная угроза" не может служить оправданием для выхода США из ДРСМД, а все заявления на такую тему выглядят глупо. Как сообщает The National Interest, руководство США не понимает ценности договора и не до конца осознаёт все последствия такого решения.

Акс отмечает, что предыдущий президент США Барак Обама не стал брать на себя ответственность за выход США из ДРСМД, однако Дональда Трампа осложнение мировой обстановки и кризис международной безопасности не волнуют. Дэвид Акс пояснил, что в качестве "дополнительной" причины американские политики указывают растущую военную активность КНР. По словам Акса, в США опасаются "неконтролируемого" развития стратегических вооружений в Китае.

Эксперт по ядерному разоружению Грегори Кулаки отметил, что выход США из ДРСМД "развяжет руки" американским политикам и военным, которые смогут открыто угрожать Китаю, размещая различные типы вооружений в непосредственной близости от границ страны.