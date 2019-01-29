США потратили $23 млрд на стелс-эсминцы и теперь не знают, что с ними делать

Эксперты отмечают, что применить корабли в бою даже в экспериментальных целях практически невозможно.

Американский журнал The National Interest выпустил анализ, в рамках которого эксперты выясняли реальное состояние американских эсминцев типа Zumwalt и их пригодность к боевым операциям. В ходе исследования эксперты установили, что включить эсминцы в состав боевых ударных групп не представляется возможным "из-за особенностей системы управления и связи", а действовать в одиночку такие корабли не могут.

Единственной нишей для использования кораблей может стать экспериментальная группировка ВМС, которую Пентагон планирует сформировать для отработки тактики боевых действий с применением роботизированной и беспилотной техники.

Эксперты отмечают, что, руководствуясь именно "ограниченным боевым потенциалом", ВМС США сократили серию кораблей с 32 единиц до трёх, и, скорее всего, к таким экспериментам в будущем ВМС США больше прибегать не станут. Свой анализ американские эксперты завершили подсчётом потраченных на программу средств — всего, по данным TNI, на разработку и постройку трёх кораблей потратили $23 млрд.