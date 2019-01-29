Особая цель. Зачем боевики из Сирии рвутся в Таджикистан

Замминистра МВД России Игорь Зубов в ходе коллегии в Казани сообщил, что боевики запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство" перебрасываются неизвестными вертолётами на границу с Таджикистаном для дальнейшего создания очагов напряжённости. Лайф разбирался, может ли Таджикистан превратиться во вторую Сирию и Афганистан и какие последствия ждут Россию при самом негативном развитии событий.

Билет в один конец

Осенью 2018 года глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев озвучил данные по трёхлетней работе российской авиации в Сирии. Всего, по словам Бондарева, за время боевых действий в Сирии было уничтожено не менее 100 тыс. боевиков, причём 85 тыс. террористов были уничтожены российскими ВКС. Закономерный итог серьёзной работы военных и спецслужб позволил значительно снизить террористическую угрозу как внутри России, так и за её пределами. Справедливости ради стоит отметить, что лично поучаствовать в создании "халифата от моря до моря" решили граждане десятков государств, и тысячи джихадистов приехали воевать в Ирак и Сирию не только из стран Африки, но и из Центральной Азии.

По подсчётам американской консалтигновой компании Soufan Group, в топ-10 экспортёров кроме Саудовской Аравии, Иордании, Туниса, Франции, Марокко и других государств вошли бывшие республики Советского Союза, получившие независимость после развала единого государства. Граждане Киргизии, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана прибыли в Ирак и Сирию с различной степенью готовности — одни до появления террористов в Ираке и Сирии видели оружие только на картинках, другие у себя на родине посвятили жизнь службе с оружием в руках. Большинство заключений экспертов в этом отношении были признаны ошибочными после того, как среди радикальных исламистов, способных казнить несколько сотен гражданских "за неповиновение", объявился Гулмурод Халимов — полковник милиции, начальник отряда милиции особого назначения Министерства внутренних дел Таджикистана, примкнувший к боевикам ещё в 2016 году с десятью знакомыми.

На одной из первых видеозаписей бывший офицер, а ныне террорист Халимов подробно рассказывал о "прелестях жизни" в халифате и о том, что неоднократно проходил спецподготовку, включая "специальные курсы" американского спецназа в городе Батон-Руж в Луизиане. Наделав много медийного шума, полковник пропал из информационного поля и достоверных данных о его местонахождении, за исключением фотографий непонятного происхождения, в данный момент нет. Не исключено, что Халимов был убит в ходе одного из авиаударов ВКС РФ. Бывший командир отряда особого назначения, сменивший погоны на арафатку и братьев по терроризму — один из самых наглядных примеров, что даже на самого агрессивного террориста обязательно найдётся своя авиабомба. Медийное молчание террористов (и особенно лидеров) и сведения о массовом бегстве боевиков вместе с жёнами и всем имуществом, что вмещается в чемодан, стало хорошим поводом зафиксировать успехи на Ближнем Востоке и всерьёз подумать о том, чем будут заниматься отъявленные головорезы после возвращения домой.

Смелые, но очень глупые

Несмотря на большую "миграцию" боевиков из стран Азии, большинство из них были в том или ином виде "взяты на карандаш" компетентными органами. При этом речь идёт не только о спецслужбах стран бывшего СССР, но и о таких "транзитных" для членов ИГИЛ* странах, как Турция. При существующей системе обмена информацией о террористической активности даже туристическая поездка из Турции в приграничную Сирию — практически гарантированный повод передать данные на нигде ранее не бывавших граждан азиатских республик. Отдельные боевики попадали в разработку спецслужб по собственной глупости при записи показательных казней или других пропагандистских материалов. Система распознавания лиц, сверка биометрии по базе данных за несколько лет работы дали спецслужбам неплохой улов. После формирования единого реестра террористов таких персонажей задерживали ещё на границе, однако точной статистики по лицам с "террористическим прошлым" в открытом доступе нет.

Достоверных сведений нет и о том, чем занимаются бывшие "львы Халифата" на Родине и какое их ожидает наказание после депортации. Уголовное наказание за терроризм есть во всех азиатских республиках бывшего СССР, однако точная статистика по таким делам, особенно в отношении вновь прибывших с Ближнего Востока граждан, закрыта даже для большинства местных силовиков. При этом многочисленные аналитические работы по террористам изобилуют множеством неточностей. Причин для этого много, однако основная заключается в том, что все террористы, будь то "казначеи", распределяющие ресурсы, или рядовые боевики, отчётливо понимают, что тягаться с хорошо оснащённой армией до бесконечности нельзя. При этом возвращаться в родные края спешат не все — большинство из воевавших на стороне боевиков выходцев из зарубежных государств (вне зависимости от географии) осели в соседних регионах — Афганистане, который американские войска так и не взяли под полный контроль, Ливии, раздираемой двоевластием и войной за ресурсы, и многих других соседних странах. Остальные либо "утилизированы в пустыне", либо в ограниченных количествах различными путями вернулись домой, где пытаются предстать жертвами, а не участниками кровавой резни.

Инструмент влияния

Вне зависимости от того, кому принадлежит идея создания террористического государства на территории Ирака и Сирии, уцелевшие в боях боевики могут быть повторно использованы для выполнения тех или иных задач как за границей, так и "дома", в том случае если геополитические интересы заказчиков совпадут со страной проживания террористов. Аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фархад Ибрагимов в беседе с Лайфом отметил, что общее число приехавших в Ирак и Сирию из Центральной Азии боевиков позволит проводить крупные мероприятия, направленные на подрыв государственного строя практически во всех республиках за редким исключением.

Не менее пяти тысяч боевиков из бывших республик — это только официальные данные. Не стоит забывать, что в реальности их может быть значительно больше. Те, кто вернулся через третьи страны, могут быть использованы повторно Фархад Ибрагимов

Эксперт отметил, что в качестве одного из самых удобных плацдармов для перезапуска террористической организации в пределах отдельно взятой республики может быть выбран Таджикистан и такое решение довольно просто объяснить.

Принято считать, что перейти таджикско-афганскую границу легко из-за горной местности, то есть террористам там проще укрываться от пограничников и это при том, что границы республики под охраной Фархад Ибрагимов

Достижение поставленной цели в Таджикистане позволит противнику перебросить силы в Туркменистан и Узбекистан, что в перспективе даст возможность и ресурсы для организации хаоса среди населения, и большая часть целого региона ЦА будет дестабилизирована. Самым опасным, по мнению Ибрагимова, может стать принцип домино — после того как государственный строй в бывших советских республиках будет уничтожен, а вертикаль власти перестанет работать, близлежащие страны, прежде всего Казахстан и Россию, ожидает массовый наплыв беженцев, что станет ещё одним ударом по экономике и общему состоянию приграничных стран.

Сейчас террористы пытаются перебегать из Пакистана в Таджикистан. Могут притворяться торговцами, а тем временем отслеживают ситуацию и передают всю информацию своим эмиссарам Фархад Ибрагимов

Силы быстрого реагирования

Сообщение иранского агентства Tashnim об освобождении 40 главарей террористов из афганской тюрьмы силами американского спецназа стало одним из доказательств того, что боевики, борьба с которыми в отдельных странах лишь декларируется, могут стать настоящим инструментом для подрыва стабильности в ряде государств. При этом активный сбор боевиков и их переправка в приграничные с Афганистаном и Пакистаном страны, по мнению военного эксперта Юрия Лямина, могут осуществляться параллельно с подготовкой волнений внутри стран в Центральной Азии.

Многое зависит от масштабов угрозы. Вторжение отдельных бандформирований Таджикистан с помощью 201-й военной базы ВС РФ и ВКС отразит. Но к этому могут добавиться и волнения внутри страны, и наверняка работа в этом направлении уже идёт Юрий Лямин

Эксперты отмечают, что попытки создать дополнительные очаги напряжённости вокруг России или зон, к которым Россия имеет непосредственное отношение, могут иметь смешанный характер и сложную схему. Одним из рычагов давления совершенно неожиданно может оказаться Украина. Учитывая, что в Киеве не собираются последовательно соблюдать минские соглашения, активные боевые действия в Донбассе могут получить свежий импульс, и под шумок войны на юго-востоке могут начаться события у "южного подбрюшья" России.

Может иметь место попытка дестабилизации полного пространства СНГ для того, чтобы Россия увязла в проблемах вокруг её границ. Таджикистан является одним из важных звеньев в этой цепи, так как страна является членом ОДКБ и союзником России Фархад Ибрагимов

Несмотря на отсутствие членства в ЕАЭС, Таджикистан является одним из важных экономических партнёров в Центральной Азии, а на территории страны расположена российская военная база. Именно по этой причине Россия будет вынуждена сделать всё возможное для того, чтобы террористические группировки не смогли даже предпринять попытку наступления на Таджикистан. Техническая готовность к нейтрализации угрозы уже есть — личный состав ВКС и сухопутных войск давно изучил опыт боевых действий в Сирии, оснащён современным вооружением, а координация со спецслужбами позволит не просто среагировать, но и эффективно решить проблему терроризма в Центральной Азии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.