В США оценили характеристики беспилотника "Охотник"

Американские военные эксперты отметили, что опыт вооружённых конфликтов последних нескольких лет подтвердил потребность в ударных БПЛА.

Американский военный эксперт Дэвид Акс в рамках аналитической статьи для журнала The National Interest выразил уверенность, что беспилотный аппарат "Охотник", внешний облик которого был рассекречен несколько дней назад, станет одной из основных ударных машин для ВКС России.

Акс отметил, что "Охотник" представляет собой "следующее поколение" ударного вооружения и будет использоваться наряду с обычной пилотируемой авиацией.

Кроме того, Акс отметил, что наряду с существующими средствами поражения "Охотнику" могут понадобиться малогабаритные бомбы и ракеты, с помощью которых можно проводить скрытные ударные миссии.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию малозаметного беспилотного летательного аппарата С-70 в рамках проекта "Охотник-Б" проводились в России с 2011 года. Известно, что часть систем для БПЛА "Охотник" была испытана на современных истребителях, в том числе самолёте пятого поколения Су-57.