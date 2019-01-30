Почти эпидемия. ВМС США отчитались о рекордном количестве самоубийств

Счёты с жизнью американские моряки сводят по разным причинам, но всё начинается с недовольства службой.

Американский аналитический ресурс Task&Purpose опубликовал свежий анализ состояния ВМС США, в котором был отмечен рекордно высокий уровень самоубийств среди военнослужащих. В рамках исследования психического состояния американских военных моряков было установлено, что счёты с жизнью сводят как сошедшие на берег, так и находящиеся в походах военные. В общей сложности за 2018 год с собой покончили 79 человек: 68 военных, приписанных к кораблям и находящихся на боевых постах, и еще 11 моряков из резерва.

Эксперты и следователи ВМС США отмечают, что в большинстве случаев самоубийствам оказались подвержены молодые военные в возрасте от 20 до 24 лет. Одной из главных причин для самоубийств командование ВМС указывает проблемы в личной жизни, неудовлетворённость служебным ростом и злоупотребление психотропными веществами.