Впервые за 30 лет. Истребители МиГ-31БМ приступят к патрулированию Арктики

Сверхскоростные истребители планируют привлекать для охраны воздушного пространства в районе Северного полюса.

Как сообщают "Известия", в арктическом небе будут работать две авиационные эскадрильи Северного и Тихоокеанского флотов, что позволит контролировать весь арктический регион. Сообщается, что в 2018 году Минобороны провело серию лётно-тактических учений по патрулированию Арктики. Опыт применения самолётов МиГ-31БМ для охраны воздушного пространства был признан успешным.

В рамках учений истребительной авиации было отработано несколько учебных задач: МиГ-31 "охотились" за бомбардировщиками вероятного противника, а также проводили доразведку районов Северного Ледовитого океана. Кроме того, истребители применялись во время манёвров "Восток-2018", в рамках которых самолёты пролетали не менее 700 километров.