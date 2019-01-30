Украина не справилась с поставкой одного танка в США

Американская сторона заключила договор о покупке одного украинского танка "Оплот" ещё в 2012 году.

Украинские промышленники не смогли выполнить контракт с американской стороной на создание и поставку одного-единственного танка Т-84У "Оплот" в США, информация о продаже которого появилась ещё в феврале 2018-го, сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

По предварительным данным, контракт о поставке танка был заключён с США ещё в 2012 году. Однако сначала Украина должна была выполнить свои обязательства по поставка аналогичных танков Таиланду. В марте 2018 года государственный концерн "Укроборонпром" отчитался о завершении поставок. Но ни через месяц, ни через два не приступил к созданию танка для США. А уже летом стало известно, что Пентагон не дождётся выполнения заказа совсем.

Срыв договора произошёл после того, как специализирующаяся на экспорте и импорте оружия и военных технологий госкомпания "Спецтехноэкспорт" подписала с производителем бронетехники — Харьковским заводом имени Малышева — мировое соглашение о разрыве договора купли-продажи. Как оказалось, стоимость производства бронемашины с 2012 года выросла в четыре раза.