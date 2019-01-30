Министр обороны Венесуэлы заявил о верности Николасу Мадуро

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Министр обороны Венесуэлы заявил о верности Николасу Мадуро

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Фото: © AP Photo/Ariana Cubillos

Владимир Падрино Лопес призвал всех военных защищать Николаса Мадуро в соответствии с присягой.

Министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес заявил, что Николас Мадуро — единственный законный президент Венесуэлы, а Вооружённые силы Боливарианской Республики Венесуэла "подтверждают верность родине, революционным демократическим принципам, а также конституции и президенту", сообщает ТАСС.

Кроме того, Лопес призвал военнослужащих защищать Мадуро в соответствии с присягой, отметив, что у армии Венесуэлы есть для этого не только энергия, но и оружие.

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