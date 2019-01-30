Совфед РФ одобрил закон о воинском учёте по месту проживания

Согласно документу, отсутствие временной регистрации больше не будет основанием для неявки в военкомат.

Верхняя палата парламента одобрила закон, обязывающий граждан без регистрации по месту жительства вставать на воинский учёт по месту своего фактического проживания. Согласно документу, отсутствие регистрации больше не будет способом избежать призыва в случае отсутствия отсрочек.

— Закон устанавливает, что отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и пребывания не служит основанием для освобождения их от необходимости состоять на воинском учёте. Он обязывает их вставать на него по месту фактического пребывания — независимо от наличия или отсутствия регистрации, — пояснил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как ранее сообщал Лайф, 22 января депутаты Госдумы также проголосовали за соответствующий законопроект.

Документ призван упростить постановку на учёт тем призывникам, которые приехали на учёбу в крупные города, но не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. Теперь отсутствие временной регистрации не освобождает от обязанности состоять на воинском учёте и не является основанием для отказа в постановке на учёт.

Как отмечали в пояснительной записке авторы законопроекта, принятие документа облегчит работу военкоматов, позволит обеспечить качество и достоверность воинского учёта.