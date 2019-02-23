Бочка с порохом. Венесуэла может стать для США вторым Вьетнамом

Американская армия неоспоримо является сильнейшей на планете, однако венесуэльским военным есть чем и как больно ответить Вашингтону в случае вторжения.

Пока в Венесуэле наблюдается политический кризис, западные страны во главе с США не перестают заявлять о поддержке местной оппозиции. Некоторые представители Вашингтона и вовсе заявляют о необходимости военной помощи протестующим вплоть до прямого вмешательства армии США. В частности, в Белом доме разрабатывается проект резолюции СБ ООН по проведению новых выборов президента в Венесуэле и поставке гуманитарной помощи стране. Однако эксперты, да и сами венесуэльские власти говорят о том, что эти действия могут стать ширмой для начала военной интервенции США.

Например, несколько дней назад в соседнюю с Венесуэлой Колумбию уже прибыло несколько американских военно-транспортных самолётов. Что было внутри — неизвестно. Однако ранее в блокноте советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона заметили странную заметку о "пяти тысячах солдат в Колумбию".

Примерно в это же время венесуэльские силовики обнаружили и задержали крупную партию американского оружия, доставленную в их страну рейсом Air Bus N881YV из США 3 февраля. В контрабандном схроне были найдены 19 винтовок и 118 магазинов к ним, прицелы, ремни, приклады, 90 радиоантенн и шесть мобильных телефонов. В настоящее время устанавливается, кому предназначалось это оружие, однако эксперты убеждены, в Венесуэлу оно попало с одной единственной целью — дестабилизация обстановки в стране или даже вовсе вооружённый государственный переворот.

Но, как предполагают эксперты, и без прямого участия США высок риск конфликта. Колумбия и Бразилия недовольны высоким уровнем миграции венесуэльцев и разгулом преступности в соседней стране, а потому вынуждены держать и свои армии наготове. Лайф разобрался, готова ли Венесуэла дать отпор интервенции и возможен ли конфликт в Латинской Америке.

По данным Министерства иностранных дел России, в Венесуэле сохраняется угроза военного конфликта. А заявления официальных лиц США о возможности прямого военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы вовсе являются нарушением устава ООН, сообщила во время брифинга 7 февраля официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Судя по активности американских военных делегаций, наводнивших в последнее время регион, они, видимо, приезжают спасать венесуэльцев и возвращать демократию. Ведётся детальная проработка вопросов всестороннего и логистического обеспечения смены власти в Венесуэле. Какая демократия, кто в это верит? — отметила дипломат.

Как рассказал Лайфу военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец, сотрудники американских спецслужб уже находятся в Венесуэле для подготовки вооружённого мятежа и условий для вторжения американской армии.

— Вероятность вторжения США в Венесуэлу, к великому сожалению, существует. Потому как последние слова Трампа: "Мы рассматриваем такую возможность". С одной стороны, можно рассматривать такое заявление непоследовательного президента Трампа как теоретическую угрозу. Но с другой стороны, такое заявление может иметь под собой реальные шаги Соединённых Штатов, тем более что стало известно о задержании партии американского оружия. Конечно, это лишь малюсенький ручеёк из того могучего потока оружия, что сейчас польётся в Венесуэлу. Это оружие для подполья, которое действительно формируется американскими спецслужбами, и это оружие для оппозиции, — заявил военный эксперт.

В подтверждение подобной работы спецслужб США венесуэльские власти предоставили видеозапись допроса экс-генерала армии Венесуэлы Освальдо Гарсии Паломо, задержанного в конце января. Бывший военный признаётся, что собирался совершить покушение на президента своей страны Николаса Мадуро, а помогали ему в этом сотрудники Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Но если с подготовкой переворота всё обстоит относительно понятно, то вот возможность прямого военного вмешательства США вызывает немало вопросов. Несомненно, что американская армия как по суммарной боевой мощи, так и по разнообразию типов вооружений обладает огромным превосходством над Вооружёнными силами Венесуэлы. И если вся эта армада обрушится на эту латиноамериканскую страну, то военная операция не займёт много времени. Однако надо понимать, что непосредственно для подобной операции будут задействованы преимущественно силы Четвёртого флота ВМС США. А это уже существенное сокращение сил Вашингтона.

Но и надо помнить, что Вооруженные силы Венесуэлы являются далеко не последними по боевой мощи в Латинской Америке. В течение последних двух десятилетий Каракас всерьёз занимался вопросами своей боеспособности и закупал различные виды вооружений, притом преимущественно произведённые в России. Например, на вооружении ВВС Венесуэлы более 20 истребителей-бомбардировщиков Су-30МКВ.

А средства противовоздушной обороны и вовсе практически целиком состоят из российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) — С-300ВМ, Бук-2МЭ, С-125, Тор-М1 и около 200 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". Примечательно, что практически аналогичными и даже более старыми типами ЗРК в апреле 2018 года ПВО Сирии достаточно успешно смогли отразить массовый ракетный обстрел со стороны США и их союзников. В частности, согласно официальным данным Министерства обороны России, во время ракетного удара сирийцам удалось сбить 71 крылатую ракету из 103 запущенных. Так что можно констатировать, что не только ВВС США предстоит сложная работа в случае начала вторжения, но и Вашингтону нельзя надеяться на успех ракетного обстрела Венесуэлы.

Но острее всего стоит вопрос с наземной операцией. На вооружении венесуэльской армии более 200 танков и примерно столько же бронированных машин различных типов. Однако главный ресурс армии Венесуэлы — люди. В общей сложности в венесуэльской армии, включая войска Национальной гвардии, служит около 129 тысяч человек. При этом власти утверждают, что могут мобилизировать, в случае войны, до полумиллиона граждан, в том числе для ведения партизанской войны.

— Сегодня примерно 60 процентов населения за Мадуро и 40 процентов — против. Оппозиция — желаемый контингент для США. И может сложиться ситуация, когда они получат американское оружие, ну и естественно противостоять им будет Мадуро с венесуэльской армией. Поэтому судьба президента Венесуэлы сейчас в руках военных. Мы можем иметь все факторы гражданской войны с иностранным вмешательством. Но нельзя забывать о том, что целый ряд стран региона выступил с заявлениями о поддержке властей Венесуэлы. Это слова. А на деле это превратится в поставки оружия и контингента. Собственно вот это американское могущество в самолётах, в ракетах, в авианосцах может быть надолго нивелировано погрязанием американского военного контингента в тяжёлую, изнурительную партизанско-диверсионную войну, — рассказал Лайфу Виктор Баранец.

По мнению военного эксперта, для США вторжение в Венесуэлу будет частично сопоставимо с войной во Вьетнаме (1965–1975 гг.), где за восемь лет своего участия в конфликте армия США потеряла более 50 тысяч человек, убитых и пропавших без вести.

— Я думаю, чем больше будет гробов, тем быстрее прозреет Трамп, а Конгресс США примет решение об его импичменте. Вторгаясь в Венесуэлу военным образом, Трамп фактически выбивает под собой табуретку на виду у конгресса и американской нации. Американцы ни в коем случае не хотят конфликта. Их солдаты и так гибнут в Афганистане, Сирии и Ираке, а тут ещё новые жертвы. Мне кажется, что в данный момент Трамп думает, как решить эту задачу — как свергнуть Мадуро. Американцев уже давно серьёзно не били. Я не хочу сказать, что в Венесуэле США получат второй Вьетнам. Но даже половины Вьетнама будет достаточно для того, что если Трампа не убьют, то, во всяком случае, отправят на пенсию, — считает Баранец.

Напомним, Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о верности действующему лидеру страны — Николасу Мадуро. Позднее в западных СМИ появилась информация якобы о присутствии в Венесуэле российских военных. Это утверждение опроверг вице-премьер РФ Юрий Борисов.