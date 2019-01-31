Шойгу: Новый Ту-160 не будет иметь аналогов в мире

Новая машина будет глубоко переработана и сможет выполнять более сложные боевые задачи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВКС РФ получат первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М в 2021 году, сообщает РИА "Новости". Шойгу отметил, что работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком. По словам министра обороны, самолёт не будет иметь аналогов в мире.

Министр отметил также, что новый самолёт будет оснащён новейшим бортовым комплексом обороны, современной надёжной системой связи с усиленной помехозащищённостью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения. Кроме того, на самолёт устанавливаются двигатели НК-32 второй серии, что значительно увеличит дальность и продолжительность полёта.