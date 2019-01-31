Большая проблема. У новейшего авианосца ВМС США нашли критическую неисправность

Издание Bloomberg сообщает, что новейший американский авианосец Gerald Ford продолжают преследовать неудачи. Следом за бортовыми системами не менее 20 раз выходили из строя электромагнитные катапульты — одна из главных особенностей корабля, благодаря которой самолёты могут взлетать с палубы с минимальным интервалом. По данным издания, нет достоверных сведений о том, что разработчик и производитель систем, компания General Atomics, устранила дефекты.
Как отмечает Bloomberg, из-за этой неисправности корабль с бортовым номером CVN-78 не может быть принят в эксплуатацию и рекомендован к участию в боевых операциях. Директор по оперативным испытаниям и оценке в Министерстве обороны США Роберт Бехлер отметил, что из-за постоянных поломок самый дорогой авианосец в истории ВМС США не может рассматриваться "в качестве боевой единицы".
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