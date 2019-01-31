Индия закупит российские истребители почти на $1 млрд

Военно-воздушные силы страны сделали выбор в пользу российских истребителей Су-30МКИ.

Издание Business Standard сообщило, что для военно-воздушных сил Индии будет закуплено не менее 18 истребителей Су-30МКИ. Общая сумма контракта при этом составит $800 млн. Отмечается, что сборку самолётов из машинокомплектов планируют организовать на мощностях завода Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) уже в 2020 г.

Согласно данным из открытых источников, на вооружении индийских военно-воздушных сил находится не менее 250 истребителей Су-30МКИ. После отгрузки партии из 18 истребителей Индия продолжит удерживать лидерство по количеству заказанных в России истребителей этого типа. Вторым крупнейшим зарубежным покупателем истребителей этого типа является Китай.