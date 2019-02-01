Основатель ЧВК Blackwater заключил контракт с Правительством КНР

Отмечается, что Эрик Принс располагает значительным количеством контактов в китайском правительстве.

Газета Guardian сообщает, что основатель ЧВК Blackwater, позднее переименованной несколько раз и ныне существующей как Frontier Services Group, подписал первый крупный контракт на строительство учебно-тренировочного центра недалеко от китайского города Синьцзян. По данным Guardian, присутствие американской ЧВК в этом регионе может значительно осложнить работу Правительства КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который традиционно населён мусульманами.

Сферы деятельности ЧВК в регионе не уточняются, однако уже известно, что в строительство инфраструктурных объектов компания инвестирует не менее $600 тыс. Отмечается, что одной из задач компании может стать борьба с терроризмом, на которую Правительство КНР тратит значительные средства в течение последних 15 лет.