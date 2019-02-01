Опубликованы новые фотографии ударного беспилотника "Охотник"

На новых фотографиях хорошо видны отдельные детали новейшего российского ударного БПЛА.

Неизвестные пользователи форума Paralay опубликовали новые фотографии ударного российского БПЛА, созданного в рамках научных и опытно-конструкторских работ по реактивному беспилотному самолёту "Охотник-Б". На новых снимках хорошо видно, что машина уже совершает первые "рулёжки" и по взлётно-посадочной полосе на испытательном полигоне.

Пользователи авиационного ресурса отметили, что внешний вид экспериментальной машины может заметно отличаться от того, что будет поступать в войска. Полная взлётная масса беспилотника "Охотник" составляет 20 тонн. По данным Лайфа, на этапе испытаний БПЛА оснащается реактивным двигателем АЛ-41Ф без форсажной камеры, что позволяет БПЛА развивать дозвуковую скорость полёта. Согласно некоторым данным, в состав вооружения "Охотника" могут быть включены управляемые авиационные бомбы и ракеты Х-35.