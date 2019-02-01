Американский беспилотник установил рекорд пребывания в космосе

Сообщается, что корабль работает в штатном режиме, самостоятельно маневрирует и просчитывает траекторию движения.

Американский орбитальный космический беспилотник установил абсолютный рекорд пребывания в космосе. Как сообщает издание Space.com, Boeing X-37B "провисел" в космическом пространстве 512 суток. Отмечается, что X-37B был выведен на орбиту ещё 7 сентября 2017 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Несмотря на длительный срок пребывания на орбите, самой сложной считают четвёртую экспедицию корабля — с мая 2015-го по май 2017-го. Её продолжительность составила 718 суток.

Отмечается, что общий срок пребывания многоразового корабля на орбите на данный момент составляет 2085 дней, что является абсолютным рекордом среди космических аппаратов. Также известно, что каждый из пятитонных орбитальных кораблей может опционально оснащаться роботизированными манипуляторами и другим оборудованием для "обследования космического пространства". Состав и подробное описание "полезной нагрузки" корабля не раскрываются.