Лекарство против агрессии. Как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Действие Договора о ракетах средней и малой дальности официально приостановлено. В ответ на действия президента США президент России Владимир Путин анонсировал целый ряд мер, которые будут предприняты в случае окончательного разрыва договорённостей. Лайф разобрался, какие ракеты к разрыву обязательств готовили в США и чем ответит Россия.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел и Минобороны наблюдать за тем, что будет происходить в процессе выхода США из ДРСМД, и докладывать предложения по реакции России на эти события. На встрече с главами ведомств президент России отметил, что Россия не будет размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока они не появятся в других странах. Однако технологический задел, который позволит Российской армии пропорционально ответить на действия США после разрыва ДРСМД, позволяет купировать ядерную угрозу в Европе, не вовлекаясь в гонку вооружений.

Подтверждение лидерства

Со времён формирования Pax Americana одним из ключевых факторов роста американской экономики и американского влияния в мире было оружие. Свержение режимов, вторжения и войны, развязанные опытными стратегами и советниками, — обычное явление для Америки образца начала 2019 года. В этом смысле Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволял сохранить условный паритет между Россией и США. Справедливости ради стоит отметить, что для Соединённых Штатов ДРСМД являлся скорее "ошейником", чем противовесом. В определённом смысле значительно ближе по характеру внешней политики США и странам НАТО было "двойное решение" от 1979 года, в рамках которого удалось не только обновить, но и значительно увеличить количество средств доставки ядерного оружия в Европе.

Планы по беспрецедентной милитаризации Европы поражали воображение: в рамках программы по "сдерживанию" Советского Союза в Европе было размещено 412 ракет средней дальности: 108 баллистических ракет Pershing II и 304 крылатые ракеты BGM-109G Tomahawk наземного базирования с дальностью пуска до 2,5 тыс. километров. Единственной пострадавшей стороной в этом вопросе стала Европа: в случае начала полномасштабной войны вместе с позиционными районами советские ракетные комплексы "Пионер" уничтожили бы практически всю Центральную и Западную Европу. Однако 40 лет назад европейские лидеры выступили единым фронтом, чего не скажешь о текущем положении дел. Разве что после появления информации о скором выходе США из ДРСМД лидер фракции Европарламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Удо Булман заявил, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит безопасность Европы под угрозу.

We are deeply worried by the info that Trump administration considers leaving the #INF Treaty. Unreliable external partners put European security and peace under direct threat. We @TheProgressives call for a debate in the European Parliament for the February session. — Udo Bullmann (@UdoBullmann) 1 февраля 2019 г.

Да президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа и её безопасность станут первыми жертвами выхода США из ДРСМД.

Большая американская истерика

Если отбросить ничем не подтверждённые заявления США о "бесконтрольной разработке вооружений", суть претензий сводится к тому, что у Америки больше нет инструментов для прямого вмешательства в военные и политические решения, принимаемые руководством России. Больше нет абсолютно непонятных договоров вроде ДОВСЕ, а американские специалисты больше не имеют доступа на российские оборонные заводы, как это было в 90-х. При этом рост качества и количества стратегических вооружений, не подпадающих под ограничения ДРСМД, на протяжении десятилетий вызывал у США неприкрытое беспокойство. Разработка целой серии авиационных крылатых ракет и серьёзные успехи в создании ракет морского базирования, способных "простреливать" территорию трёх государств, заставили американских военных вновь оценить эффективность собственного оружия. Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с Лайфом отметил, что отмена ДРСМД упростит США задачу по сдерживанию всех ключевых геополитических противников.

Сухопутные системы значительно проще и дешевле в разработке. К тому же разрабатываются и внедряются они значительно быстрее, а это в условиях любого противостояния одно из ключевых условий для победы над соперником Юрий Лямин

Сами с усами

Именно по этой причине, как полагают эксперты, и была "раскопана" история с ракетой 9М729, технические характеристики которой Минобороны России раскрыло в рамках специально подготовленного брифинга. Главные опасения относительно ракеты, которую в США считают сухопутным аналогом комплекса "Калибр-НК", связаны с дальностью пуска, однако предоставить достоверные данные, доказывающие нарушение российской стороной ДРСМД, Белый дом и Госдепартамент не торопятся. Не забывают в США и о другом — о собственной "ракетной подушке" на тот случай, если события после выхода из ДРСМД пойдут не по заранее запланированной схеме. Речь идёт сразу о двух типах средств поражения, которые американские военные готовили аккурат к выходу из договора.

Первый тип — баллистические ракеты средней дальности, которые создаются в рамках проекта Strategic Fires Missile (SFM). Американские эксперты отмечают, что характеристики новой ракеты могут оказаться значительно лучше, чем у ракет Pershing II, и после выхода США из Договора о РСМД в Европе могут появиться средства поражения с дальностью пуска до 2 тыс. километров. Вторым типом ракет, которые США готовят к выходу из ДРСМД, стали средства доставки тактических ядерных зарядов, разрабатываемых в рамках программы PrSM, или Precision Strike Missile. Как отмечает аналитическое издание Jane's, максимальная дальность пуска таких ракет составляет 499 километров, что номинально соответствует условиям Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Больше, чем проблема

При этом поведение США на мировой арене почти не вызывает у экспертов никаких вопросов. Из всего информационного шума, который Госдеп и Белый дом по очереди поднимают во всех возможных форматах, слышны лишь обвинения в адрес России. Однако о том, что в США ракеты, способные нарушить ДРСМД, начали разрабатывать не менее 5 лет назад, сознательно умалчивают. При этом Россию (опять же, бездоказательно) обвиняют в размещении целых четырёх дивизионов с ракетами 9M729. При этом глубину проблемы в США, судя по заявлениям официальных лиц, понимают не до конца. Зато российские дипломаты и специалисты по стратегическому планированию хорошо знакомы с тем, что называется гонкой вооружений. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Россия никогда не будет первой разворачивать гонку вооружений и нагнетать напряжённость в связи с планами США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Однако последствия для глобальной безопасности после выхода США из ДРСМД будут непрогнозируемыми. Бывший секретарь Совета безопасности РФ академик РАН Андрей Кокошин заявил, что одной из целей выхода США из договора является сдерживание КНР. По его словам, Китай располагает более чем 1 тыс. высокоточных ракет средней и меньшей дальности, способных уничтожить американские корабли и военные объекты в Южно-Китайском море и близлежащих районах. Это оружие, по словам Кокошина, не даёт американским ВМС выйти на оперативный простор и свободно действовать на указанной территории. Именно с этой целью США готовят "базу" для выхода из ДРСМД — начинают строительство наземной части ПРО в Японии и продолжают "демонстрировать флаг", отправляя к территориальным водам Китая эсминцы с крылатыми ракетами.

Козырь в рукаве

Многолетние приготовления США к выходу из ДРСМД не остались незамеченными. Сразу после заявления о приостановке обязательств по ДРСМД президент России Владимир Путин дал согласие на предложение Министерства обороны РФ начать работу по созданию наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что адаптировать к новой реальности можно и уже существующие технологии. По словам Шойгу, одним из первых ответных шагов на действия США станет открытие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте.

Важно понимать, что изобретать заново российским военным ничего не нужно. Такой комплекс был разработан ещё в СССР и назывался 3К12 "Рельеф". На платформе многотонного военного тягача были смонтированы (в зависимости от версии) шесть или восемь пусковых контейнеров с крылатыми ракетами, дальность пуска которых составляла до 2,9 тыс. километров, что позволяло "простреливать" всю Европу (до Парижа включительно) из Брянска. Понимая стратегическую важность комплекса, американские дипломаты настояли на включении "Рельефа" в ДРСМД, после чего уже готовая к производству технология уничтожения противника в Европе была пущена под нож. Однако технология, результаты исследований и испытаний не были утеряны, и в случае необходимости, которая, судя по всему, вот-вот наступит, возобновить производство комплекса не составит никаких проблем.

Гарантированное решение проблемы

Исполнение США обязательств, взятых на себя в рамках ДРСМД, сковывает "сдерживание" сразу двух вероятных стратегических противников — РФ и КНР. При существующих ограничениях по части авиации, флота, космических и сухопутных сил единственным вариантом для США давить на двух противников сразу может стать только разрыв ДРСМД, который фактически и юридически развяжет руки наиболее агрессивно настроенным американским политикам.

Оставлять без ответа откровенное международное хамство Россия не станет. В рамках расширенной коллегии Минобороны России президент России Владимир Путин заявил, что в случае слома соглашения со стороны США Россия вынуждена будет принять дополнительные меры, укрепляющие безопасность страны, добавив, что Советский Союз разоружился в одностороннем порядке при заключении ДРСМД. После начала выхода США из ДРСМД существующая система безопасности будет разрушена, однако Россия больше не будет втягиваться в разорительную гонку вооружений и создаст эффективные решения для нейтрализации ядерной угрозы США в Европе.