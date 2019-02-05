Круговорот лжи. Как в Сирии готовят новые провокации в отношении России

На Западе "Белых касок" приветствуют как борцов за мирную жизнь, однако их связи с террористами напрочь игнорируются.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани распорядился выделить два миллиона долларов на финансирование деятельности "Белых касок" в Сирии. Несмотря на то что организация заявлена как благотворительная, цель которой помочь пострадавшим от войны мирным людям, "Белые каски" стали известны, прежде всего, как компания по созданию фейков и пропагандистских материалов. Один из которых даже был удостоен голливудской премии "Оскар". Притом большая часть этих материалов была направлена против действий России в Сирии. А это значит, что благодаря увеличению финансирования стоит ожидать новых провокаций антироссийской истерии.

Об угрозе такого развития событий ещё 31 января предупреждало Министерство иностранных дел России. Как сообщила журналистам официальный представитель дипведомства Мария Захарова, "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии, в частности, ожидаются попытки инсценировать применение химического оружия против мирного населения.

Практика для " Белых касок" не новая. В апреле 2018 года состоялась, пожалуй, одна из главных мистификаций этой организаций, которая стала поводом для нанесения ракетного удара по Сирии коалицией западных стран. "Белые каски" опубликовали сюжет о том, что сирийские войска якобы применили химическое оружие против мирного населения в городе Дума. Позднее были найдены участники ролика о химатаке, один из которых — 11-летний мальчик. Как рассказали сам ребёнок и его родители, никакой химической атаки не было, а за съёмки в постановочном ролике их семья получила от боевиков продукты питания.

Вообще, шантаж или подкуп гуманитарной помощью стали главными способами привлечения сирийских граждан к съёмкам. По сообщениям официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, подобные действия "Белые каски" пытались осуществить в населённых пунктах, занимаемых террористами, — Азаз, Мареа и Чобанбей в провинции Алеппо осенью 2018 года. Это важно подчеркнуть, потому что "Белые каски" всегда действовали только на территориях, подконтрольных боевикам.

Другой показательный эпизод с участием неправительственной организации (НПО) "Белые каски" произошёл в сентябре 2018 года. Кто-то в Сети разместил ролик об устранении последствий "химатаки" российской или сирийской авиации, якобы произошедшей в провинции Идлиб. Несмотря на то что видео было быстро удалено с сервиса YouTube, его успели растиражировать другие пользователи.

Ролик представляет собой видеонарезку трёх сценариев работы "Белых касок". На кадрах видно, как сотрудники "Белых касок" имитируют спасение мирных жителей от химического оружия. В начале на земле можно наблюдать тело одной их "жертв" — мужчина в полосатой футболке. Во втором сценарии он уже становится добровольным помощником "Белых касок". В третьем сценарии он играет роль пострадавшего, который лежит на носилках. Отметим, что периодически в кадр попадают обычные сирийцы, которые спокойно идут по улице и с недоумением наблюдают за съёмками.

Впрочем, не только "использование химоружия" стало излюбленной темой для "Белых касок". Большая часть их материалов посвящена сюжету спасения людей из-под завалов рухнувших зданий. Естественно, что в абсолютном большинстве видеороликов ответственность за разрушения возлагается на российские ВКС. Однако и в этом случае не обошлось без утечек и ляпов. Например, в одном из роликов "Белые каски" якобы спасают мирного жителя, пострадавшего от "российского авианалёта". Однако человек на кадрах уже мёртв, буквально за пару минут до записи видео о "спасении" его застрелили боевики одной из группировок.

Коллаборация или дружба террористов и "Белых касок" также вещь повсеместная. Начиная от видео, как члены НПО радуются захвату боевиками "Джебхат ан-нусры"* одного из населённых пунктов, заканчивая селфи одного из операторов "Белых касок" с террористами группировки "Нур аль-дин аль-зенки"*. Притом именно теми, что чуть ранее участвовали в казни 12-летнего палестинского мальчика.

Примечательно, что и оператор этот стал известен благодаря снимкам раненного пятилетнего сирийца Омрана Дакниша, сидящего в машине скорой помощи. Западные СМИ тогда нарекли Омрана символом войны в Сирии. Причём голословно утверждалось, что мальчик чудом выжил якобы после авиаудара российских ВКС по Алеппо. Однако, когда город освободили от террористов, а вместе с ними бежали и "Белые каски", канадский портал GlobalResearch нашёл отца Омрана. Мухаммед Дакниш опроверг сообщения об авианалёте. По его словам, сын был легко ранен в результате какого-то непонятного взрыва, а его семье потом угрожали не только джихадисты, но и сотрудники "Белых касок", чтобы он ничего не рассказывал журналистам.

Из цикла подобных роликов о "спасении" мирных сирийцев и был составлен короткометражный документальный фильм. Который, несмотря на все вышеперечисленные факты, получил в 2017 году голливудскую премию "Оскар" в соответствующей категории.

Впрочем, из-за множественных фейков Западу всё же пришлось откреститься от этой НПО. Как сообщил в мае 2018 года американский телеканал CBS, Госдеп США заморозил финансирование неправительственной организации "Белые каски". А ведь начиная с 2013 по 2018 год Вашингтон перевёл на их счета около 35 миллионов долларов. При этом никто не контролировал расходы "Белых касок". А ведь помимо Соединённых Штатов НПО финансировали (а некоторые и до сих пор финансируют) Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания.

Однако, как считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, в новом финансировании этой НПО Катаром произошло совпадение интересов внешней политики этой ближневосточной страны и позиции американского Белого дома.

— Катар не снял претензии к существованию правящего в Сирии режима. Он продолжает, да к тому же поссорившись с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Египтом и Бахрейном, быть весьма скептичным относительно Асада. Катар могли попросить старшие товарищи. Либо американцы, либо англичане. Скорее всего, американцы, которые любят экономить. Это вообще фирменная фишка Трампа. Взять и попросить местных туземцев оплатить его расходы. Зачем ему расходовать средства Центрального разведывательного управления или какие-то гранты Пентагона или Госдепартамента, если это может сделать местная агентура в лице эмира Катара? Я бы предположил это, — такое мнение Лайфу выразил Евгений Сатановский.

Как заявлялось катарским фондом, ответственным за передачу денег "Белым каскам", на данные средства планируется приобрести семь пожарных автомобилей, произвести обучение волонтёров, отремонтировать дороги. Но одной из главных статей расходов по-прежнему остаётся финансирование деятельности НПО по розыску людей под завалами домов, обрушившихся в результате бомбардировок. Выше уже разобрали, как именно "Белые каски" "ищут" под завалами пострадавших.

Как отмечают эксперты, если помнить, что "Белые каски" работают только на территориях, подконтрольных боевикам, то можно говорить о том, что новые провокации и фейки следует ожидать из сирийской провинции Идлиб, которая в настоящее время превратилась в гнездо различных террористических группировок. Рано или поздно сирийской армии, конечно, при поддержке ВКС России, придётся начать зачистку этой территории. Тогда и могут появиться новые сообщения о "применении химоружия" или "бомбардировках жилых домов".

— Мы воевали так, как воевали. Последнее, что интересует Минобороны РФ, — какая информационно-пропагандистская машина запущена американцами или англичанами. Да, они старались раскрутить тему применения химоружия со стороны Асада с тем, чтобы американцам, англичанам и французам было проще ударить по Асаду. Им это не удалось. Что они теперь будут делать — посмотрим, — заявил Евгений Сатановский.

* Организации запрещены на территории РФ по решению Верховного суда.