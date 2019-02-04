США заказали два новых суперавианосца Gerald Ford

На создание двух авианесущих кораблей ВМС США планируют потратить не менее $15 млрд.

ВМС США официально передали американской судостроительной верфи Huntington Ingalls заказ на строительство двух кораблей типа Gerald Ford с водоизмещением более 100 тысяч тонн, сообщает Military Watch. Сообщается, что после передачи двух новых кораблей этого типа стоимость каждого авианосца может быть значительно снижена.

Два новых корабля будут построены в дополнение к головному кораблю CVN-78 и второму авианосцу в серии CVN-79. Согласно планам ВМС США, все четыре корабля будут переданы флоту в 2025–2030 годах, а корабли типа Nimitz, прослужившие на флоте более 50 лет, будут выведены из состава ВМС и утилизированы. После обновления авианесущего флота ВМС США планируют кардинально обновить палубную авиацию: вместо истребителей F/A-18 на авианосцах Gerald Ford планируют использовать истребители F-35.

Ранее Лайф сообщал, что в истребителях F-35 снова обнаружились критические дефекты, из-за которых ресурс машины сократился в четыре раза. О том, как в случае войны можно уничтожить авианесущий корабль, читайте в нашем материале "Ядерный подарок. Как можно затопить авианосец".