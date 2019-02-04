В ЛНР предупредили о прибытии в Донбасс группы женщин-снайперов

По данным разведки Народной Республики, на стороне украинской армии могут воевать иностранки.

На линию соприкосновения в Донбассе для помощи украинской армии прибыла группа снайперов. По предварительным данным, это женщины, притом являющиеся иностранками. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

— По данным нашей разведки, отмечается прибытие в населённый пункт Счастье группы снайперов, в большинстве состоящей из женщин, которые разговаривают с прибалтийским акцентом, с местным населением контактируют крайне редко, — заявил представитель силового ведомства ЛНР.

Согласно разведданным Народной милиции, данная группа снайперов ранее проходила учебные сборы на полигонах в Западной Украине. Главной задачей снайперов является обострение обстановки вдоль линии соприкосновения сторон. Второстепенной — получение реального боевого опыта.

— Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряжённой и имеет тенденцию к обострению, — добавил Андрей Марочко.