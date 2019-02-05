Символ войны. Почему США продолжают строить авианосцы

В строительство американских авианосцев вложено ещё 15 миллиардов долларов. ВМС США продолжают движение в сторону обновления парка авианесущих кораблей. Средства для их уничтожения тем временем продолжают оставаться крайне дешёвыми. Лайф разбирался, есть ли смысл вкладывать деньги в авианесущий корабль и сколько стоит его уничтожить.

Война не будет дешевле

Несмотря на заявления разработчиков вооружений, удешевить войны будущего, которые, как ожидается, будут вестись высокотехнологичным оружием, практически невозможно. Американский военно-промышленный комплекс в этом смысле является практически идеальным примером на тему того, как под соусом обычного для военной доктрины страны оружия продать Министерству обороны технику, которая как минимум не дешевле той, что продавалась раньше. Далеко ходить за примерами не нужно: эскадренные миноносцы и главный инструмент доставки ракет Tomahawk на голову вероятного противника стоили ВМС США по 1,25 миллиарда долларов за единицу. Желание американских военных иметь более современные корабли обошлось Пентагону почти в 3,5 раза дороже. За каждый эсминец с пониженной радиолокационной заметностью Zumwalt пришлось заплатить уже 4,3 миллиарда долларов. На том и порешили. Даже для страны, привыкшей сжигать валюту в топках военно-промышленных корпораций, резкий рост стоимости технологий войны оказался неподъёмным.

В отношении авианесущих американских кораблей это работает точно так же. Если авианосцы типа Nimitz стоили ВМС США (в долларах образца начала нулевых) около 4,5 миллиарда за один корабль, то с авианосцами типа Ford ситуация куда более сложная. За 12 лет (с 2001-го по 2013-й) только на проектирование и строительство головного корабля CVN-78 было выделено 10,65 миллиарда, причём непосредственно строительство на верфи обошлось в астрономические 8,1 миллиарда долларов. Второй и третий корабли серии должны были обойтись существенно дешевле, однако и этого пока не произошло: прогноз на стоимость кораблей (даже при подписанном контракте в 15 миллиардов) составляет 10,6 и 9,2 миллиарда долларов соответственно. При этом ВМС США фактически оказались заложниками военно-промышленных компаний. Новые корабли флоту нужны как можно скорее, а это значит, что можно нарисовать в чековой книжке любую сумму — военные её оплатят. И хотя стоимость следующих кораблей типа Gerald Ford американские судостроители пообещали снизить, всем известно, что "обещать не значит жениться".

Дороже, но не лучше?

Эксперты из американского аналитического центра "Национальная оборона" выяснили, что, несмотря на значительный объём средств, вложенных в проектирование и строительство первых трёх кораблей серии, авианосцы Gerald Ford продолжают преследовать неудачи. Даже принимая во внимание общую новизну корабля, каждый второй выход для испытаний в море сопровождался критическими поломками, из-за которых судно с водоизмещением более 100 тысяч тонн приходилось "оттаскивать" обратно на военно-морскую базу. В 2016 году "необдуманность" действий признали на высшем уровне. Заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и тылового обеспечения Фрэнк Кендалл сообщил, что было не слишком разумно начинать строительство корабля с таким количеством неопробованных технических решений.

Как стало известно из докладной записки директора отдела испытаний и оценок Минобороны Майкла Гилмора, корабль "испытывает серьёзные проблемы не только с боевыми системами", но и с рядовыми логистическими операциями — например, погрузкой на борт боеприпасов, продуктов питания и другого военного имущества, необходимого в военном походе. Однако главная проблема, по словам Гилмора, заключалась в способности корабля отражать авиаудары вероятного противника. Учитывая, что уничтожить авианесущий корабль для оснащённого современным оружием противника не так сложно, как кажется на первый взгляд, отказы многофункциональной РЛС AN/SPY-3 и невозможность применения по воздушным целям зенитных ракет комплекса RIM-162 ESSM Evolved Sea Sparrow в условиях минимального противодействия могли бы стать одной из причин затопления авианосца противокорабельной ракетой.

Утверждение, что авианосцы не утратят своей актуальности, даже несмотря на перспективные средства противодействия, также постепенно теряет силу. В отдельных районах Южно-Китайского моря, где в относительной близости находится база ВМС Йокосука, действует дальняя авиация ВВС НОАК, вооружённая противокорабельными ракетами дальнего действия. Не говоря о том, что вблизи территориальных вод России попытка применить палубную авиацию обернётся групповым пуском ПКР с воздуха, воды и с суши.

В этой связи не будет лишним напомнить, что пуск даже 10–20 гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", которые заметно дороже средств поражения предыдущего поколения, всё равно стоит значительно меньше, чем ВМС США потратили на строительство авианесущего корабля. Исходя из анализа сил и средств, имеющихся в распоряжении России и Китая, можно сделать вывод, что США по-прежнему строят корабли для "проекции силы" исключительно в духе колониальных войн, когда небольшие, но гордые взбунтовавшиеся страны необходимо быстро и эффективно "задавить" ударами с воздуха. Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с Лайфом отметил, что в каждом конкретном случае, как с авианосцами прошлого поколения, так и с американскими кораблями типа Gerald Ford, всё будет решать театр военных действий.

Если посмотреть историю последних войн США, то сразу можно обнаружить, что они использовали авианосцы против стран просто несравнимо слабее их самих. Одна палубная авиагруппа зачастую сильнее, чем ВВС отдельных стран Юрий Лямин

Большая часть авианесущих кораблей, способных вместить 50, 70 и более самолётов из состава ударного авиакрыла, разрабатывалась в начале 60-х годов прошлого века, а практическая реализация программы строительства судов этого типа набрала обороты к началу 70-х. Средства поражения авианесущих кораблей, разработанные примерно в то же время, не могли гарантировать стопроцентного поражения целей и долгое время нивелировались средствами защиты как самого авианосца, так и кораблей сопровождения. Однако с переходом сначала на сверхзвуковые, а позднее и на гиперзвуковые крылатые ракеты надёжность авианосцев постепенно стала стремиться к нулю. Сработал принцип чистой экономики: группа из 10 или даже 20 ПКР, отправленная навстречу авианосной ударной группе, несравнимо дешевле, чем авианосная ударная группа, стоимость создания и развёртывания которой приближается к 25 миллиардам долларов.