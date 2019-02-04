Броня с экзоскелетом. Минобороны показало новый комплект боевой экипировки

Новый комплект снаряжения получил название "Сотник" и разрабатывался как улучшенный вариант боевой экипировки "Ратник".

В справочнике под названием "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации — 2018", опубликованном Минобороны России, впервые появилось изображение боевой экипировки "Сотник", созданной в рамках ОКР по перспективному комплекту снаряжения. На снимке хорошо видна экипировка военнослужащего с новым экзоскелетом, который похож на продемонстрированный в рамках форума "Армия-2018" комплект снаряжения для Сухопутных войск.

Боевая экипировка военнослужащего "Сотник", как следует из сопроводительного текста, разрабатывается как комплект снаряжения третьего поколения, в который войдут новые образцы стрелкового и гранатомётного вооружения, что позволит обеспечить гарантированный паритет с аналогичными зарубежными образцами, а по некоторым позициям и превосходство над ними. Предыдущие работы в интересах Сухопутных войск проводились в рамках создания боевой экипировки "Ратник".