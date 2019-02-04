Минобороны рассекретило облик реактивного гранатомёта "Смесь"

Сообщается, что новое оружие войдёт в состав снаряжения третьего поколения для Сухопутных войск.

В рамках публикации документа "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации — 2018" Минобороны России впервые рассекретило облик гранатомёта смешанного типа с "говорящим" названием "Смесь". Отмечается, что перспективное оружие для Сухопутных сил разрабатывалось в рамках над боевыми комплектами экипировки.

Ранее сообщалось, что к работам над боевой экипировкой "Ратник" было привлечено не менее 50 предприятий, разрабатывавших как системы жизнеобеспечения и связи, так и средства поражения, в состав которых были включены новый автомат, автоматический гранатомёт, единый пехотный пулемёт и реактивный гранатомёт, способный поражать несколько типов целей.