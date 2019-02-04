СМИ: Российская танковая армия "сметёт" силы НАТО в Европе

Британские эксперты опасаются, что силы НАТО не смогут остановить российские танки.

Военный эксперт Петри Мякеля заявил, что у США и стран НАТО нет ни сил, ни средств для сдерживания "огромной танковой армии" России в случае начала полномасштабного конфликта. Как отмечает Daily Star, методы обучения российской армии и оснащение современной бронетехникой не позволят "маленьким армиям НАТО" противостоять крупным силам.

Эксперт отмечает, что, хотя целью российской армии не будет захват всей территории Европы, передовые силы НАТО в приграничных районах будут "сметены" сокрушительным ударом. Мякеля добавил, что к подобному сценарию большинство стран НАТО не готовились даже в рамках учений.