Москитный флот идёт в прорыв. Украина готовится терять военные корабли

По словам Порошенко, во время новой попытки прохода украинских судов через Керченский пролив на их борту будут находиться помимо военных представители ОБСЕ и журналисты.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские корабли вновь собираются пройти через Керченский пролив в акваторию Азовского моря. В прошлый раз подобная попытка завершилась провокацией с нарушением госграницы РФ, в результате чего Киев лишился трёх кораблей. Новый поход, обещает Порошенко, будет осуществлён в присутствии представителей ОБСЕ и СМИ. Но нет сомнений, что в случае очередного нарушения границ России украинские суда вновь будут перехвачены. Таким образом, ВМС Украины могут лишиться едва ли не последних действующих боевых кораблей. Лайф разобрался, что из себя представляет украинская морская "армада" и стоит ли её бояться.

На протяжении последних нескольких лет Военно-морские силы (ВМС) Украины усиленно продвигали идею использования тактики "волчьей стаи". Исторически она заключалась в том, чтобы преследовать корабль противника группой подводных лодок. Именно так в годы Второй мировой войны действовал гитлеровский флот, собственно и положивший начало данной тактике.

Киев взял на вооружение опыт флота нацистов, однако у Украины есть всего лишь одна подводная лодка "Запорожье". И то с большой оговоркой. Дело в том, что после воссоединения Крыма с Россией данная субмарина оказалась пришвартована в порту Севастополя. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинские корабли, самолёты и военную технику, оставшиеся на полуострове. Однако украинские власти ответили, что рассмотрят этот вопрос. Решения они не приняли до сих пор, а морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", спасательное буксирное судно "Кременец" и подлодка "Запорожье" ржавеют на приколе.

Украинская промышленность оказалась не в силах не только создать новые подводные лодки, но и обеспечить свои ВМС большими кораблями с высокой боевой мощью — фрегатами, ракетными крейсерами и корветами. Тогда в украинском генералитете появилась идея создания так называемого москитного флота — группы военных судов, состоящей из малых катеров. По мнению Генштаба ВСУ, если шесть небольших кораблей одновременно "бросятся" на большого противника (прежде всего подразумевались российские корабли Черноморского флота), то отдельно взятый фрегат будет не в состоянии одновременно отражать атаки с разных сторон.

Но и с бронекатерами всё оказалось не так гладко. На вооружении у Киева есть лишь чуть более 10 подходящих судов для реализации украинского варианта тактики "волчьей стаи". Из них лишь шесть являются в достаточной степени пригодными для реализации этого сценария. Это все катера проекта "Гюрза". Однако два из них сейчас арестованы российскими пограничниками и находятся в Крыму. Именно на них была осуществлена предыдущая провокация Киева в Керченском проливе. Все остальные катера либо слишком стары для осуществления подобной операции, либо, как в случае с двумя патрульными кораблями, подаренными США Украине, находятся на модернизации.

Конечно, у Украины есть не только боевые катера, но и более мощные корабли. Например, флагман украинских ВМС — фрегат "Гетман Сагайдачный". Чаще всего можно его увидеть в одесском порту, прежде всего он используется для участия в совместных учениях Украины и НАТО в Чёрном море. Вряд ли стоит ожидать, что Киев рискнёт своей главной боевой мощью на море, которой регулярно хвалится перед флотом НАТО, ради осуществления провокации. Тем более что и этот корабль уже достаточно стар. В 2017 году произошёл крайне неприятный для Киева инцидент. Сразу после проведения планового ремонта произошла поломка двигателя фрегата. Очередные ремонтные работы обошлись казне в 91 миллион гривен. Аналогичная судьба и у малого противолодочного корабля "Винница", который с 2017 года практически год находился на ремонте.

— Украинский флот представляет из себя несколько посудин, которые передали американцы, — это катера. А всё остальное — металлолом, который не соответствует званию военно-морских сил. Они же косят под американцев, поэтому у них военно-морские силы. Украинский флот можно сравнить с украинской авиацией. Она представляет опасность, когда поднимается в воздух, прежде всего для своей страны. Говорить о том, что Украина может дать бой, — просто смешно. Я же говорю не с точки зрения уничижения, а с точки зрения абсурдности ситуации. В условиях предвыборной кампании Киев может устроить провокации, но флота же как такового нет! Это парадоксально, у них есть командование, а чем они командуют? — заявил Лайфу военный эксперт Александр Жилин.

Что же может противостоять этой "москитной армаде", если она пойдёт на провокацию и нарушение госграницы РФ? В первую очередь, конечно, береговая охрана Пограничной службы ФСБ России. Как это произошло в конце ноября 2018 года, когда были перехвачены три украинских военных судна. Но если потребуется, пограничникам придёт на помощь Черноморский флот России. В его составе больше кораблей, чем у всех ВМС Украины. Хотя непосредственно перехватом украинских судов в случае нарушения ими госграницы РФ будет заниматься береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.

И хотя Пётр Порошенко не назвал ни конкретных сроков попытки прохода, ни как именно всё это будет осуществляться, эксперты сходятся во мнении, что данные действия могут быть связаны с приближающимися президентскими выборами на Украине. Согласно предварительным социологическим опросам, на Украине не только действующий глава государства Пётр Порошенко находится в числе аутсайдеров, но и население Незалежной вообще не видит среди потенциальных кандидатов явного и авторитетного лидера.

А потому очередная провокация может стать для Порошенко спасительным шансом отложить выборы или поднять себе рейтинг образом "защитника" украинских моряков. Даже если они окажутся задержаны, а украинский флот окончательно обезоружен — прямым указом нынешнего президента Незалежной. России же в этом случае стоит действовать по примеру Израиля, считает военный эксперт Александр Жилин.

— Некоторые наши эксперты, на мой взгляд, допускают стратегическую ошибку. Украина — это не государство, не страна. Украина — это оружие в руках англо-саксов против России. Нужно действовать таким образом , чтобы все понимали: ответ будет однозначным, в рамках закона, но никаких шансов (у нарушителей. — Прим. ред.) не останется. И у нас есть мировой пример — Израиль. Он поставил себя в мире так, что никто в его сторону особо не смотрит, потому что знают: достанут везде. Я считаю, это образец, так нужно действовать, — поделился мнением с Лайфом военный эксперт.

Напомним, ситуация в Азовском море осложнилась после инцидента 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Чёрном море и, не отвечая на запросы погранслужбы, направились к Керченскому проливу. ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, моряки были арестованы. В Москве действия Киева были расценены как провокация. Позже из-за инцидента в Верховной раде Украины призвали ввести новый — "азовский" — пакет антироссийских санкций.