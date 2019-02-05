Минобороны рассекретило робота-разведчика на базе "Уран-9"

Отмечается, что робот создавался для повышения эффективности подразделений в составе сухопутных войск.

В рамках публикации документа "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации — 2018" Минобороны России показало эскиз ранее не известной модификации робота "Уран-9", который предназначен для разведки артиллерийских позиций противника. В документе сообщается, что роботы этого типа обладают малой заметностью для радиолокационных средств противника и позволяют проводить скрытую разведку и дальнейшее огневое поражение целей.

Военные отмечают, что проведённые исследования по внедрению таких комплексов в состав подразделений сухопутных войск показывают, что в результате оснащения соединений и частей такими роботизированными комплексами может быть реализована концепция разведывательно-ударной сети, позволяющая повысить эффективность выполнения огневых задач ракетных войск и артиллерии в тактической глубине на 15–20 процентов, а эффективность поражения отдельных объектов противника — на заданную глубину.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны впервые показало облик перспективной боевой экипировки "Сотник" и реактивного гранатомёта "Смесь".