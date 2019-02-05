Минобороны может отказаться от патронов калибра 5,45 мм

Такое решение может быть связано с недостаточным пробивным действием пули в определённых ситуациях.

В справочнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации — 2018" сотрудники 3ЦНИИ МО РФ отметили, что в перспективе российская армия может отказаться от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы.

После отказа от оружия под патрон 5,45х39 мм все работы над стрелковым оружием предлагается сосредоточить на автоматах и винтовках под патрон 7,62х39 мм. Ранее Лайф сообщал, что в рамках раскрытия информации о перспективах развития Вооружённых сил Минобороны рассекретило данные о новом комплекте боевой экипировки "Сотник", реактивном гранатомёте "Смесь" и роботах для артиллерийской разведки на базе "Уран-9".