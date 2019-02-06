Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали до скорости более 200 километров в час

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Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали до скорости более 200 километров в час

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Военные отмечают, что испытания подтвердили эффективность всех заложенных в конструкцию беспилотника решений.

Подводные испытания ядерной энергетической установки необитаемого аппарата "Посейдон" подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч, сообщает ТАСС. Ранее говорилось, что максимальная скорость современных атомных подлодок составляет 60–65 километров в час.

<p>Фото: © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virginia_class_submarine.jpg" target="_blank">Wikimedia Commons</a></p>

Сообщается также, что ядерный реактор "Посейдона" позволяет достичь неограниченной дальности хода на большой глубине — более одного километра, что позволяет гарантированно скрыть глубоководный аппарат от средств обнаружения вероятного противника.

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