Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали до скорости более 200 километров в час

Подводные испытания ядерной энергетической установки необитаемого аппарата "Посейдон" подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч, сообщает ТАСС. Ранее говорилось, что максимальная скорость современных атомных подлодок составляет 60–65 километров в час.
Сообщается также, что ядерный реактор "Посейдона" позволяет достичь неограниченной дальности хода на большой глубине — более одного километра, что позволяет гарантированно скрыть глубоководный аппарат от средств обнаружения вероятного противника.
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