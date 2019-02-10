Палитесь, ребята. Украина признала нарушение минских соглашений

На кадрах опубликованных роликов видно, как украинские военные ведут огонь из запрещённого договором оружия по позициям ополчения и корректируют артудары с беспилотников.

На официальной странице штаба так называемой Операции объединённых сил (ООС) Украины в соцсетях появилась информация о применении ими запрещённого минскими соглашениями оружия. Кроме того, ранее украинские СМИ опубликовали видео артиллерийских ударов по позициям ополчения, снятых с беспилотников. Примечательно то, что и артиллерия, и беспилотники запрещены минским договором. Да и кроме этого, соглашение сторон о "рождественском перемирии" никто не отменял. Таким образом, украинские военные сами разместили доказательства своей агрессии. Лайф разобрался, как украинская армия продолжает воевать, несмотря на запреты и договоры.

Первый подобный ролик украинские СМИ опубликовали 4 февраля. По предварительным данным, в нём продемонстрированы съёмки артиллерийского удара по блокпосту в районе населённого пункта Золотое на территории Луганской Народной Республики. Как отмечал автор ролика волонтёр Юрий Мысягин, атака якобы стала ответом Вооружённых сил Украины на уничтожение техники 54-й механизированной бригады ВСУ, произошедшее в мае 2018 года. По его словам, украинские разведчики и артиллеристы долго готовили эту операцию, дав ей название "Расплата".

На кадрах видно, как по блокпосту ополчения (обыкновенные вагончики из профнастила и даже без маскировочных сетей, отмечает сам автор ролика. — Прим. ред.) с припаркованными рядом автомобилями, включая КамАЗ с установленной в кузове 23-миллиметровой спаренной зенитной установкой ЗУ-22-2 (не запрещено минскими соглашениями. — Прим.ред.), ведётся огонь. Всё происходящее снимает украинский беспилотник. С помощью него же корректируется стрельба украинских артиллеристов.

Воспользовавшись паузой между взрывами, ополченцы выбегают из построек в сторону ближайшего надёжного укрытия. Обстрел продолжается, несколько снарядов попадают по постройкам и падают в непосредственной близости от машин. По заявлениям украинского волонтёра, в результате атаки якобы погибли и получили ранения несколько ополченцев. Однако заявлений со стороны Народной милиции ЛНР о погибших в данном районе не поступало.

Примерно в это же время украинские порталы разместили второе аналогичное видео, где идёт артобострел позиций ополчения в районе населённого пункта Пески в ДНР, также корректируемый беспилотником. Хотя, согласно минским соглашениям, сторонам запрещено любое использование беспилотных летательных аппаратов.

А уже сегодня, 6 февраля, опубликован ролик о якобы уничтожении бронетехники ополченцев в ЛНР противотанковым ракетным комплексом "Стугна", также подпадающим под запрет минскими соглашениями.

На кадрах видно, что украинские военные целятся в некий объект, притом идентифицируют его как танк. Открывают огонь на поражение из ПТРК. Позднее на официальной странице штаба ООС в Facebook появилась запись об этом "бое". Якобы бронетехника ополчения в одиночку пошла в атаку на позиции украинских военных, после чего и было применён ПТРК "Стугна-П". Заявляется, что погибли двое бойцов ЛНР, ещё восемь получили ранения. Однако, если сами бойцы на позициях сообщали о танке, то непонятно, как внутри могли оказаться сразу 10 человек.

Но главной странностью в этой заметке является то, что украинские военные фактически официально признали нарушение ими минских соглашений. Ведь ПТРК "Стугна" с ракетой калибром 100 мм подпадает под запрет на использование и нахождение на линии разграничения. О чём заметил, приложив документы на своей странице в "Твиттере", официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Вы танк видели? И я нет, а он есть!?! Или это просто демонстрация нарушения Минских? https://t.co/3qDBpb0UCn pic.twitter.com/lo1QJu9nxm — Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) 6 февраля 2019 г.

Абсурднее всего, что публикация данных нарушений произошла накануне телеэфира с участием украинского президента Петра Порошенко, где он призвал российского лидера Владимира Путина исполнить свои обязательства по минским соглашениям, под которыми сам подписался.

— В минских договорённостях чётко записано: вывод всех иностранных войск с территории Украины, и там стоит подпись Путина... Обеспечение восстановления украинского суверенитета и власти на территории оккупированного Донбасса. Там стоит подпись Путина, — перечислял "обязательства" Кремля украинский президент, умалчивая об обязательствах Киева, которые идут первыми пунктами в соглашении.

А главное — российский президент Владимир Путин не участвовал в подписании минских соглашений. С российской стороны это делал действующий тогда чрезвычайный и полномочный посол РФ на Украине Михаил Зурабов, украинскую сторону представлял экс-президент Леонид Кучма, наделённый соответствующим мандатом от Киева, со стороны ОБСЕ документ подписал швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны ЛНР И ДНР — их тогдашние лидеры Игорь Плотницкий и Александр Захарченко соответственно.

Отметим, Минский протокол, или минское соглашение, был заключён 5 сентября 2014 года для деэскалации конфликта в Донбассе. Несмотря на подписание документа, боевые действия фактически не прекратились, в связи с чем позднее при участии Германии и Франции был принят документ о комплексе мер по выполнению минских соглашений, получивший неофициальное название "Минск-2", или Второе минское соглашение.

Ранее Лайф сообщал о пяти главных условиях "Минска-2", которые не соблюдаются украинским президентом Петром Порошенко. Самое главное — это прекращение огня на линии соприкосновения ВСУ и ополчения Донбасса и проведение местных выборов на юго-востоке Украины.