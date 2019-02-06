Минобороны РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной ракеты "Ярс"

По данным военного ведомства, учебно-боевой пуск произошёл с космодрома по цели на Камчатке.

На космодроме Плесецк в Архангельской области прошёл успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Учебные боевые блоки ракеты также успешно поразили условную цель на полигоне Кура на Камчатском полуострове. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

— 6 февраля в 11 часов 31 минуту по мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью, — пояснили в российском военном ведомстве.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи выполнены в полном объёме, подытожили в МО РФ.