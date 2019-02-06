В 2019 году в России начнутся госиспытания "умных" мин

По словам разработчиков вооружения, электронная начинка будет определять условия, при которых должна сработать мина.

К концу 2019 года в России должны начаться государственные испытания так называемых умных мин ПТМ-5. Об этом журналистам сообщил гендиректор предприятия — разработчика данных мин — Научно-исследовательского инженерного института (НИИИ, входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Игорь Смирнов.

— Мы приступаем к изготовлению опытной партии, госиспытания планируем начать в конце года, — пояснил руководитель предприятия.

Данные взрывные устройства будут снабжены датчиками, которые по количеству металла смогут определять, кто идёт — военный или гражданский. Во втором случае электроника будет блокировать возможность взрыва, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан.