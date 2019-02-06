В США прошли испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

Несмотря на прямую трансляцию запуска на сайте Пентагона, военное ведомство США не стало публиковать данные о результатах испытаний.

Американские военные провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Старт ракеты произошёл поздно вечером 5 февраля с авиабазы Ванден6ерг в Калифорнии и транслировался в прямом эфире на официальном сайте Пентагона.

По предварительным данным, невооружённая головная часть ракеты должна была уничтожить учебную цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Данных о результатах удара по цели военные США пока не публиковали.

Отметим, трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты были созданы США в годы холодной войны для ядерного сдерживания СССР. В настоящее время Minuteman III является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Согласно открытым данным, Соединённые Штаты располагают 450 подобными ракетами.