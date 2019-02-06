Всего лишь 30%. На Украине рассказали о строительстве "стены" на границе с РФ

Судя по сообщениям украинских властей, за последние несколько месяцев "стена" уменьшилась на 17%.

Украинский проект "Стена" по строительству фортификационных сооружений на границе с Россией за пять лет своего существования не готов даже наполовину. Хотя в начале проекта в 2014 году Киев заявлял, что на создание "стены" уйдёт около полугода. Как сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, в настоящий момент работы завершены лишь на 30%.

— Учитывая финансирование, которое отставало с самого начала, срок реализации проекта "Стена" оттянулся до 2020 года, затем мы опять вынуждены были инициировать перед Кабинетом министров продление срока реализации ещё на один год — до 2021 года, — заявил Слободян во время телеэфира на одном из украинских СМИ.

Как сообщал Лайф, в ноябре 2014 года Украина решила усилить границу с РФ и соорудить там фортификационные сооружения и охранные системы, а также вырыть ров. На реализацию проекта "Стена", или "Европейский вал", планировали выделить 4,1 миллиарда гривен (около $150 миллионов). До 2016 года было выполнено всего 14% работ, а с марта 2016-го Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту растраты выделенных на "стену" бюджетных средств.

Отметим, в конце ноября 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что "стена" готова на 47%. Учитывая новые заявления украинской Госпогранслужбы, всего за два месяца уровень готовности проекта упал на 17%.