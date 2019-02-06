На Украине похитили подаренное американцами военное снаряжение

По данным украинских следователей, общая сумма ущерба превышает 4,6 миллиона гривен.

Американские тепловизоры и приборы ночного видения, подаренные украинской армии в рамках укрепления её боевой мощи, похищены из воинской части во Львове. Как сообщает Государственное бюро расследований Украины, сумма похищенного имущества составляет более 4,5 миллиона гривен (более 165,4 тысячи долларов. — Прим. ред.).

— В ноябре 2018 года неизвестные лица украли семь тепловизионных прицелов марки ARCHER и восемь приборов ночного видения. По версии следствия, хищение произошло из-за халатного отношения начальника склада к учёту вверенного ему имущества, — говорится на сайте ведомства.

В настоящий момент начальник склада находится под стражей. Ему грозит уголовное дело по статье "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения". Если вина мужчины будет доказана судом, ему может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжается, украинские силовики ведут поиск похищенного американского снаряжения.