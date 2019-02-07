В НАТО приступили к созданию истребителя шестого поколения

Первый проект на тему перспективной авиатехники представили немецкие и французские авиастроители.

Немецкий концерн Airbus Defense and Space и французская компания Dassault Aviation заключили первый контракт на проведение научных и опытно-конструкторских работ по созданию истребителя шестого поколения. Проект получил название FCAS (Future Combat Air System), а ключевые работы будут сосредоточены над разработкой и созданием перспективного авиационного комплекса на базе новейших двигателей, планера и бортовых радиоэлектронных систем.

Отличительной чертой истребителя может стать отказ от использования в конструкции планера киля с вертикальным стабилизатором. Все аэродинамические рулевые поверхности, включая триммера и рули высоты, при этом будут вынесены на крылья и (частично) фюзеляж. Новый истребитель планируют создать за пять-семь лет, после чего новая машина начнёт менять устаревающие Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Ранее Лайф сообщал, что Германия отказалась от истребителей F-35 в пользу авиационной техники собственного производства.