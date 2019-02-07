У шведа глаза велики. Готовится ли Россия к большой войне?

Согласно отчету FOI, за последние 10 лет Россия значительно увеличила масштабы своих военных учений.

Шведский институт оборонных исследований (FOI) подготовил доклад о боевой мощи российской армии. По мнению шведских аналитиков, Россия готовится к большой войне. Такой вывод был сделан на основе увеличения масштабов российских военных учений, прошедших за последние годы, а также программы перевооружения Вооружённых сил РФ. Лайф разобрался, правы ли шведские эксперты и стоит ли запасаться солью и спичками.

Когда война на пороге?

В шведском докладе, получившем название "Подготовка к войне — военные учения России на стратегическом уровне 2009–2017 гг.", иностранные аналитики оценивали прежде всего проводимые в России военные манёвры. Большую обеспокоенность у них вызвало то, что год от года Москва не только увеличивала масштабы учений, но и ушла от отработки навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов в сторону стратегических операций на суше.

В качестве примера приводятся учения "Запад-2017" и "Восток-2018". Если в первом случае, согласно данным Министерства обороны России, в манёврах принимало участие около 10 тысяч солдат, то к учениям "Восток-2018" было привлечено 300 тысяч военнослужащих, что сделало их крупнейшими манёврами со времён СССР.

Впрочем, как говорит руководитель исследования FOI Йохан Норберг, здесь важны не только цифры, но и то, чему учится Россия.

— Важно то, что они (Российские военные. — Ред.) на самом деле делают, а не только сколько людей участвует. У них много сотрудников. У них много материала, хотя со времён советской эпохи много устаревшего. Но упражнения повышают способность решить поставленные задачи, — сообщает в докладе Йохан Норберг, отмечая, что к учениям привлекаются не только военные, но и местные гражданские власти и население, чтобы понять, как гражданский сектор может помочь Вооружённым силам в случае начала войны. Также он подчеркивает, что если раньше Москва фокусировала акцент на решении мелких конфликтов, то теперь практикует начало и ведение масштабных войн.

— Россия готовится вести региональные войны, которые могут затянуться, например против Китая или НАТО, — подытоживает руководитель исследования Йохан Норберг.

Действительно, за последние 10 лет российская армия сильно преобразилась, притом далеко не только внешне. Появились новые виды вооружения, существенно выросло обеспечение военнослужащих, а главное — армия приобретает реальный боевой опыт, участвуя в антитеррористической операции в Сирии. Этот опыт нельзя ни купить, ни отработать ни на каких учениях, он бесценен. Однако говорить о подготовке к какой-либо войне, тем более с Китаем, с которым Россия и проводила совместные учения "Восток-2018", просто смешно.

Как поясняют эксперты, подготовку к войне невозможно скрыть. Тем более в век Интернета и развитых космических технологий, когда пользователь соцсетей или спутник на орбите готовы в режиме реального времени передать данные о передвижениях войск. Но и помимо этого подготовка к любой войне, тем более большой, как утверждают шведские эксперты, сопровождается целым рядом изменений внутри государства. Это и увеличение железнодорожных перевозок; переброска в предполагаемый район ведения боевых действий значительных запасов топлива, продовольствия, медикаментов; создание временных пунктов размещения военнослужащих, полевых госпиталей или резервирование в ближайших медицинских учреждениях коек для доставки раненых и т.д и т.п. Проще говоря, на следующий день после старта подготовки к войне об этой подготовке будет знать каждый второй.

— Этот институт сделал совершенно ошибочный вывод. В принципе, это для него вполне нормально. Россия не готовится к войне. Кто готовится к войне, так это Европа — под прессом Соединённых Штатов. В рамках информационной войны придумана пропагандистская история про "наступающих русских". Дело в том, что Швеция находится в пограничной ситуации. Ей нужно оправдывать собственное существование, потому что сейчас существует выбор: она войдёт в НАТО или останется нейтральной страной, — пояснил Лайфу директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Русские идут!

История про Россию, которая якобы готовится в ближайшем будущем на кого-то нападать, совсем не нова. Перед началом Великой Отечественной войны этот тезис был утверждён и распространён Министерством народного просвещения и пропаганды Третьего рейха для оправдания вторжения в СССР. Спустя полвека после поражения гитлеровской Германии это же самое утверждение реанимировал бывший сотрудник ГРУ и бежавший в Британию предатель Владимир Резун, выпускавший впоследствии книги под псевдонимом Виктор Суворов.

Кроме того, сам слоган "русские идут" появился в годы Холодной войны, когда США охватила волна "маккартизма", или "охоты на ведьм", борьбы против граждан, симпатизирующих СССР или коммунистическим идеям. В 1949 году экс-министр обороны США Джеймс Форрестол покончил жизнь самоубийством. И согласно распространённой версии, перед этим он бредил о советском вторжении в США, повторяя слова "русские идут".

Казалось бы, холодная война осталась позади, и антироссийская истерия должна была кануть в Лету. Однако в Швеции она получила распространение как мало где. В октябре 2014 года военные Швеции начали крупномасштабную операцию по поиску российской подводной лодки в территориальных водах страны близ Стокгольма. Поводом для этого стали фотоснимки залива, сделанные женой подполковника ВМС Швеции в отставке Свена-Олофа Квимана. На них бывший военнослужащий якобы разглядел подводную лодку без опознавательных знаков. В итоге операция по поиску таинственной подлодки завершилась ничем, хотя обошлась ВМС Швеции в 20 миллионов крон ($2,74 млн). Позднее главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Сверкер Йорансон заявлял, что якобы на территорию его страны высаживался неизвестный десант. Шведские СМИ также связали это с Россией.

Но, по мнению военного эксперта Ивана Коновалова, все эти истории продвигают вполне конкретную цель — втянуть Швецию в состав НАТО.

— Очевидно, что она войдет в состав НАТО, потому что давление, которое оказывается на Швецию, очень серьёзное. Причем Брюссель, где расположена штаб-квартира Североатлантического Альянса, не так сильно давит на Швецию, а вот страны Балтийского бассейна: Польша, страны Прибалтики, Норвегия — давят на шведов очень сильно. Кроме того, тут подтягивается и Финляндия. Финны говорят, если шведы войдут в Альянс, тогда и мы войдём. Швецию втягивают всеми силами в военно-политический блок, — заявил Лайфу директор Центра стратегической конъюнктуры.