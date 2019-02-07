В Госдуме отреагировали на шведское "исследование" о подготовке России к войне

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, исследование Шведского института оборонных исследований (FOI) свидетельствует о повышенном интересе к учениям российских военных, сообщает РИА "Новости". Красов отметил, что, помимо увеличения числа исследований на эту тему, Запад усиливает сбор развединформации в отношении Москвы.
Красов подчеркнул, что Россия действует исключительно в мирных целях, проводит все учения на собственной территории и стремится к обеспечению неприкосновенности границ государства и безопасности граждан. Кроме того, парламентарий призвал обратить внимание на "псевдооборонительные организацию НАТО и западную коалицию, которая так лихо порождала "цветные" революции по всему миру и всеобщий хаос".
Поводом для такой реакции стало исследование Шведского института оборонных исследований (FOI) , в рамках которого эксперты сообщили о подготовке России к "большой войне".
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